Kaş’ta 21 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Kaynak: İHA
Kaş’ta 21 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 21 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı koordinesinde, düzensiz göçle mücadele kapsamında Kaş ilçesinde operasyon düzenlendi. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çoban Koyu mevkiinde karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Durumun Sahil Güvenlik birimlerine bildirilmesi üzerine bölgeye iki Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Jandarma personeli ile birlikte hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri botlara alarak Kaş Limanı'na intikal ettirdi. Operasyonda, Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen ile birlikte göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 Türk organizatör yakalanarak Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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