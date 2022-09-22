22 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaş'ta ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaş'ta ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kumul ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı, ekipler soğutma çalışması başlattı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 12:06
Takip Et

Kaş'ta ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması bvaşlatıldı

Kaş'ta ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
+
Aa
-

Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki kumul ağaçlandırma sahasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, değişik türlerde ağaçların bulunduğu yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Yanan alanda soğutma çalışması başlatıldı.

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bölgede incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
1
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
2
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
3
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
4
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
5
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Suriye Perinçek'i istemedi. ''Gelmeyin'' denilince ateş püskürdü
6
﻿Suriye Perinçek'i istemedi. ''Gelmeyin'' denilince ateş püskürdü
﻿Suriye Perinçek'i istemedi. ''Gelmeyin'' denilince ateş püskürdü
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
7
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
﻿Konya’da 278 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿Konya’da 278 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿Konya’da 278 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿Genel Cerrahi Uzmanı açıkladı. Bu belirtiler kolorektal kanserlerin habercisi olabilir
﻿Genel Cerrahi Uzmanı açıkladı. Bu belirtiler kolorektal kanserlerin habercisi olabilir
﻿Genel Cerrahi Uzmanı açıkladı. Bu belirtiler kolorektal kanserlerin habercisi olabilir
﻿Konya Taşkent Belediyesi personel alacak
﻿Konya Taşkent Belediyesi personel alacak
﻿Konya Taşkent Belediyesi personel alacak
﻿YouTube'un algoritmasında şok detay: Şirket açıklama yaptı
﻿YouTube'un algoritmasında şok detay: Şirket açıklama yaptı
﻿YouTube'un algoritmasında şok detay: Şirket açıklama yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.