Kastabala Kuş Cenneti'ndeki acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı! 14 saatlik mücadele: 20 dekar alan küle döndü...

Merkeze bağlı Kırmıtlı Köyü yakınlarındaki Kastabala Kuş Cenneti havzasında bulunan çalılık ve ağaçlıkta dün saat 17.00 sıralarında saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 4 yıl önce Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak ilan edilen, yerli ve göçmen çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çıkan yangına müdahale sabaha kadar devam etti.

Ekiplerin çalışmasıyla alevler 14 saatlik çalışma sonucu saat 07.00'de kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 20 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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