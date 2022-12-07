Kastamonu Cide SYDV personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kastamonu Cide Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde ADEM Koordinatörü ve ADEM Eğitici olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 14 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak (36 yaşından gün almamış olmak).

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

4 yıllık yükseköğretim kurumlarının eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl sağlığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmadığını, her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabilir olmak.

Son 1 yıldır (05.12.2022 tarihi öncesi) Cide ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek,

B sınıfı ehliyeti olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak,

Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

Saha ve ekip çalışmasına elverişli olmak,

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma, belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde; disiplinli çalışma alışkanlığına devlet vakar ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak.

Üst ve orta seviye İngilizce ile orta ve az seviyede Arapça dil bilgisine sahip olması, bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya lisans eğitiminde(transkript) bilgisayar dersi almış olmak tercih sebebidir. Ayrıca ayni yardımların araçtan indirilerek depoya taşınması, arazi şartlarını kabullenerek vatandaşların evlerine taşınması hususunda yeterli güce sahip olanlar tercih sebebidir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Cide Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına hitaben yazılan iş başvurusu dilekçesi (Dilekçe yazma standartlarına uygun olmayan dilekçeler kabul edilmeyecektir.)

Özgeçmiş (Doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi bilgileri içerir şekilde.)

Bitirdiği okulun lisans diploması aslı veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti. (e-devlet çıktısı tercihimizdir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(TC Kimlik Numarası içerir şekilde)ve Nüfus Aile Kayıt Örneği

Son iki yıla geçerliliği olan KPSS P3 sınav sonuç belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf

Adli sicil kaydı belgesi (e-devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir.)

Sağlık Kurulu Raporu (Müracaat koşulları 9. Madde dikkate alınarak düzenlenecektir.)

Erkek adaylardan askerlik terhis belgesi veya askerlikten muaf olunduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli onay belgesi (aslı kurum yetkilisince istenecektir.). Askerliğini tecil ettirmiş olan adayların belgeleri ile başvuruları kabul edilecek ama tercih sebebi olmayacaktır.

B sınıfı ehliyet belgesi (aslı kurum yetkilisince istenecektir.)

Yerleşim Yeri Belgesi (En az bir yıldır 05.12.2022 tarihi baz alınarak ilçemizde ikamet ettiğini gösterir şekilde tarihçeli olarak e-devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir.)

Varsa bilgisayar sertifikası veya transkript.