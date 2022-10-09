﻿Kastamonu Şehit Şerifebacı Öğretmenevine işçi alınacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kastamonu Şehit Şerifebacı Öğretmenevi bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 personel alınacaktır. Personeller 4 unvanda kadrolu olarak görev yapacaklardır.

Adaylar başvurularını 8 Ekim 2022 tarihine kadar İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:10 Öğretmenevi Seminer Salonuna yapacaklardır.

2 Ön Büro Elemanı, 3 Garson, 1 Şoför ve 2 Bulaşıkçı alınacaktır.

ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak, Adli sicil kaydı bulunmamak, Askerlik görevini yapmış olmak, Emekli olmamak, Son 1 yıldır Kastamonu ilinde ikamet ediyor olmak.

ÖN BÜRO ELEMANI ALIMI İÇİN

18 – 45 yaş arasında olmak, En az Ortaokul mezunu olmak, Kamu kurumlarından en az 6 ay çalışmış olmak.

GARSON ALIMI İÇİN

18 – 30 yaş arasında olmak, Kamu kurumlarından en az 6 ay çalışmış olmak.

ŞOFÖR ALIMI İÇİN

30 – 40 yaş arasında olmak, En az Ortaokul mezunu olmak.

BULAŞIKÇI ALIMI İÇİN

18 – 55 yaş arasında olmak, En az İlkokul mezunu olmak, Kamu kurumlarından en az 6 ay çalışmış olmak.