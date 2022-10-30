Kamu Personeli Alım sitesinde yer alan bilgilere göre, Kastamonu Sulama Birliği işçi alacak.

Elektrik-Elektronik Teknisyeni alınacak.

ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

Erkek personel kişilerin askerlik hizmetlerini fiilen bitirmiş olmaları.

Sulama alanlarında daha önce en az 1 dönem veya 4 ay çalışma tecrübesi ve Sosyal güvenlik Kurumundan hizmet döküm belgesi ile ispatlamak.

En az B sınıfı sürücü belg Kastamonu Sulama Birliği esine sahip olmak.

Kastamonu il merkezi ilçelerinde ikametgâh ediyor olmak.

Meslek liselerden Elektrik tesisatı ve pano montörü teknisyenliği bölümlerinden mezun olunması.

BAŞVURU TARİHLERİ

Kastamonu Sulama Birliği, tarafından yayınlanan ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını 27 Ekim 2022- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında yapacaklardır.

Adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapacaklardır. Başvuru sırasında İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapacaklardır.

Başvuru süresi tamamlandıktan sonra, başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasında kura işlemi gerçekleşecektir.

Adaylar, kurası sonucuna göre işe alınacaktır. Kura: Kastamonu 2. Noterlik Binasında, 4 Kasım 2022 saat 16:30 da gerçekleşecektir. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre, işe alınan adaylar Kastamonu il ve ilçelerin de istihdam edilecektir.