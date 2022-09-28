MHP'li belediye Cumhuriyet Parkı'nın adını değiştirmek istedi AKP karşı çıktı

Kastamonu Taşköprü'de AKP Belediye Meclis üyeleri, MHP Meclis Üyesi Yaşar Kartal’ın meclise sunduğu ilçedeki bazı merkezlerin, parkların ve yollanın isimlerinin değiştirilmesine yönelik önergesine ret oyu vereceklerini açıkladı.

Yenicaggazetesi.com.tr’nin Taşköprü Haber’den aktardığı habere göre MHP’li Kartal, Taşköprü Kültür Merkezinin isminin “Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kültür Merkezi”, Kent Parkı adıyla hizmet veren parkın “Hasan Altan Parkı”, ilçe girişi çevre yolundaki parkın “Murat Başesgioğlu Parkı” Cumhuriyet Parkı'nın isminin ise “Alparslan Türkeş Parkı” olarak değiştirilmesini talep etti.

AKP Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol açıklamasında, “İlçemizdeki bazı merkezlerin, parkların ve yolların isimlerinin değişmesine yönelik önergenin meclis gündemine geleceğini üzüntü ve kaygı içerisinde öğrendim. Önergenin meclis gündemine gelmesi durumunda ret oyu vereceğimizin bilinmesini istiyoruz. AK Parti bu değişikliğe müsaade etmeyecektir." dedi.

Öte yandan CHP İlçe Başkanı Özkan Keskin de konuyla ilgili olarak "Değerlerimizle oynamayın" diyerek söz konusu değişikliğin doğru olmayacağını dile getirdi.

EROL, "CUMHURİYET PARKI İSMİ, TAŞKÖPRÜ'DE YAŞATILMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Konuyla ilgili konuşan AKP Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, “Önceki hafta gündeme gelen ilçemizdeki bazı merkezlerin, parkların ve yolların isimlerinin değişmesine yönelik önergenin meclis gündemine geleceğini üzüntü ve kaygı içerisinde öğrendim. Cumhuriyet Parkı ismi Taşköprü ilçemizde yaşatılmaya devam edecektir. Bizler AK Parti grubu olarak önergenin meclis gündemine gelmesi durumunda ret oyu vereceğimizin bilinmesini istiyoruz. AK Parti bu değişikliğe müsaade etmeyecektir. Buna sessiz kalanlar da bu girişimlerin ilçemize zarar vereceğini bilmelidir. Buna müsaade edilmemesi gerektiğinin ve hatta gündeme dahi gelmesinin doğru olmadığının da bilinmesini istiyoruz." dedi.

KESKİN, "CUMHURİYET İSMİ, KİMSENİN PARTİ İÇİ HESAPLAŞMALARINA ALET OLAMAZ"

CHP İlçe Başkanı Özkan Keskin de konuyla ilgili olarak şu ifadeleri dile getirdi: "Cumhuriyet, milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu insanları bir araya getiren, birlik beraberlik içerisinde yaşamasını sağlayan, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras ve emanet ettiği bir yönetim şeklidir. Geçtiğimiz günlerde ilçemizin gurur kaynağı Cumhuriyet Parkı isminin değişikliği ile ilgili MHP’li belediye meclis üyesi Yaşar Kartal tarafından verilen önergeyle isminin değişikliği talep edilmiştir. Cumhuriyet isminin kimsenin kendi iç dünyasının ve parti içi hesaplaşmalarına alet olabilecek bir konu olmadığını Taşköprümüzün huzurunun bozulmaması adına, başta belediye başkanına ve meclisi oluşturan meclis üyelerine tarihi bir görev düşmektedir. Buradan yetkililere sesleniyoruz, Taşköprümüzün değerleriyle oynanmaması ve kimsenin Cumhuriyet isminin ve anlamının üzerinde olmayacağını hepimizin ortak değeri olduğunu düşündüğümüz Cumhuriyet kavramının karşısına Türk siyasetinde iz bırakmış ismi koymak olsa olsa düşüncesiz bir tutum ve davranış olur. Bu çalışmayla alakalı yetkililerin sağduyulu olacağına olan inancımız bu yöndedir. Önümüzdeki ay yapılacak belediye meclis toplantısında başta belediye başkanı sayın Abdullah Çatal ve meclisi oluşturan partilerin meclis üyelerinin bu önergeyi oylamaya sunmadan, kabul edilmemesi yönünde tavır almaları gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı olarak, yapılacak olan belediye meclis toplantısına katılacağımızı ve konuyla ilgili bütün gelişmelerin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız."