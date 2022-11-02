Basın İlan’da yer alan bilgilere göre, Kastamonu Ticaret Ve Sanayi Odası personel alacak.

İlanda, “5174 Sayılı TOBB Kanunun ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 41.maddesi gereğince 2022- 2026 yılları için Makine Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi, Gıda Mühendisi, Tekstil Mühendisi, Elektrik Mühendisi kişilerden odamız adına EKSPER olmak isteyenlerin 18 Kasım 2022 Cuma gününe kadar Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe ile birlikte bitirdiği okul diplomasının fotokopisi, imza sirküsü, nüfus cüzdan fotokopisi ve daha önce TOBB’deki eğitimlerden Kapasite raporu Eksperlik Sertifikası alanların sertifika fotokopileri ile birlikte Odamız Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri önemle duyurulur.” Denildi.

Son başvuru tarihi 18.11.2022 olarak açıklandı.