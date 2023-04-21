Kastamonu Tosya’da trafik kazası: 4 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kastamonu Tosya’da trafik kazası: 4 yaralı

İHA'da yer alan habere göre, İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan 77 ABV 500 plakalı minibüs, Çaykapı köyü mevkiinde sürücünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi ve refüjde yan şekilde durdu.

Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası D100 Karayolu'nda araç trafiği tek şeritten sağlandı.

Tosya İlçe Bölge Trafik ekipleri kaza yerinde yol güvenliğini sağlayarak inceleme başlattı.

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