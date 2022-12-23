Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1)nin ilgili hükümleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

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