Kastamonu Üniversitesi’nde “TEKNOFEST 2025 Bilgilendirme Semineri”

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki en büyük organizasyonu olan TEKNOFEST 2025 için KKTC ve İstanbul'da yapılacak etkinliklere başvurular kabul edilmeye başlandı.

Bu çerçevede, Kastamonu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen seminerlerde öğrencilere TEKNOFEST ile ilgili bilgiler verildi.

Teknokent Ilgaz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, T3 Vakfı Kastamonu İl Sorumlusu Pervin Sürgüçoğlu ve Girişim Vadisi Kuluçka Merkezi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Berkan Güngör konuşmacı olarak yer aldı.

Seminerin ilk bölümünde Pervin Sürgüçoğlu, TEKNOFEST'in genel tanıtımını yaparak katılımcılara yarışmanın sunduğu imkanlar hakkında detaylı bilgi verdi. Katılım sürecinde takım kurma adımlarını ve başvuru süreçlerini ayrıntılarıyla anlatan Sürgüçoğlu, geçmiş yıllarda düzenlenen yarışmalardan örnekler sunarak, TEKNOFEST'in katılımcılara sadece bir yarışma ortamı değil, aynı zamanda bir kariyer ve teknoloji geliştirme platformu sunduğunu vurguladı.

Seminerin ikinci bölümünde ise Öğretim Görevlisi Berkan Güngör, Kastamonu Teknokent'in girişimcilere ve öğrencilere sunduğu destekleri anlattı. Girişimcilik ekosisteminin önemine değinen Güngör, Teknokent bünyesindeki projeler ve iş birliği fırsatlarını katılımcılara tanıttı. Seminerin ardından katılımcılar, Kastamonu Teknokent'te bulunan Teknofest Takımları Çalışma Atölyesi'ni gezme fırsatı buldu.

Öte yandan, Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler ve akademisyenler için Kastamonu Teknokent ve Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi hakkında iki bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantılarda, Kastamonu Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi'nde yer alan ofisler ve bu ofislerin sunduğu hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.