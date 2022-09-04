﻿Kastamonu ve Bartın'da sağanak

Kastamonu'da etkili olan dolu ve sağanaktan kaçan birçok sürücü aracını çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.

Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Sunta Kavşağı'ndaki alt geçidin Kastamonu-Karabük yönü ile İnebolu-Kastamonu kara yolunun Kuzeykent Kavşağı mevkii su birikintisi nedeniyle bir süre ulaşıma kapatıldı.

Polis ekipleri sağanak nedeniyle sürücülere farklı yolları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Belediye ve Karayolları ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizleme çalışmasına başladı.

Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN TAVANI ÇÖKTÜ

Sağanağın ardından kentteki birçok iş yerinde su baskını yaşandı. Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin tavanında çökme meydana geldi.

Kastamonu-Sinop kara yolunda ise yola devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.

BELEDİYE UYARDI: EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN

Kastamonu Belediyesi, sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımladı.

Mesajda, "İlimizde meydana gelen aşırı yağıştan dolayı zaruri durum olmadığı sürece evlerinizden çıkmamanızı ve zemin katlardan ayrılmanızı önemle rica ederiz. Ekiplerimiz yoğun yağış sonucu meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" sözlerine yer verildi.

BARTIN'DA METREKAREYE 118 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Bartın'ının Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde de sağanak etkili oldu.

İlçe ve belde merkezinde başlayan ve etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintileri, ilçe merkezinde ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.

Trafik ekipleri, su birikintileri nedeniyle Abdipaşa-Ulus ve Abdipaşa-Karabük kara yollarını da bir süre ulaşıma kapattı.

Ulus ve Abdipaşa belediyesi, AFAD ile jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı. (AA / İHA)