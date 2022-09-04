4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kastamonu ve Bartın'da sağanak

Kastamonu ve Bartın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu Belediyesi, "Zaruri durum olmadıkça evlerden çıkmayın" uyarısında bulundu. AFAD, Karayolları ve Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 00:48
Takip Et

Kastamonu ve Bartın'da sağanak

Kastamonu ve Bartın'da sağanak
+
Aa
-

Kastamonu'da etkili olan dolu ve sağanaktan kaçan birçok sürücü aracını çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.

Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Sunta Kavşağı'ndaki alt geçidin Kastamonu-Karabük yönü ile İnebolu-Kastamonu kara yolunun Kuzeykent Kavşağı mevkii su birikintisi nedeniyle bir süre ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu ve Bartın'da sağanak

Polis ekipleri sağanak nedeniyle sürücülere farklı yolları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Belediye ve Karayolları ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizleme çalışmasına başladı.

Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.

Fotoğraf: İHA

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN TAVANI ÇÖKTÜ

Sağanağın ardından kentteki birçok iş yerinde su baskını yaşandı. Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin tavanında çökme meydana geldi.

Kastamonu-Sinop kara yolunda ise yola devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.

Kastamonu ve Bartın'da sağanak

BELEDİYE UYARDI: EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN

Kastamonu Belediyesi, sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımladı.

Mesajda, "İlimizde meydana gelen aşırı yağıştan dolayı zaruri durum olmadığı sürece evlerinizden çıkmamanızı ve zemin katlardan ayrılmanızı önemle rica ederiz. Ekiplerimiz yoğun yağış sonucu meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" sözlerine yer verildi.

Kastamonu ve Bartın'da sağanak

BARTIN'DA METREKAREYE 118 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Bartın'ının Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde de sağanak etkili oldu.

İlçe ve belde merkezinde başlayan ve etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintileri, ilçe merkezinde ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.

Trafik ekipleri, su birikintileri nedeniyle Abdipaşa-Ulus ve Abdipaşa-Karabük kara yollarını da bir süre ulaşıma kapattı.

Ulus ve Abdipaşa belediyesi, AFAD ile jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı. (AA / İHA)

Kastamonu ve Bartın'da sağanak

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rusya’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Taş üstünde taş bırakmayalım
1
﻿Rusya’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Taş üstünde taş bırakmayalım
﻿Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı
2
﻿Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı
﻿Merdan Yanardağ Süleyman Soylu’ya seslendi: Sana üzücü bir haberim var
3
﻿Merdan Yanardağ Süleyman Soylu’ya seslendi: Sana üzücü bir haberim var
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
4
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
﻿Diyanet’ten iktidarı kurtarma projesi. Ekonomi tepe taklak oldu Diyanet şükür sohbetleri başlattı
5
﻿Diyanet’ten iktidarı kurtarma projesi. Ekonomi tepe taklak oldu Diyanet şükür sohbetleri başlattı
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
6
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
﻿Hangi ülkenin ne kadar silahı var? Liste güncellendi
7
﻿Hangi ülkenin ne kadar silahı var? Liste güncellendi
﻿Sokak ortasında genç kadına yumruklu saldırı
﻿Sokak ortasında genç kadına yumruklu saldırı
﻿Sokak ortasında genç kadına yumruklu saldırı
﻿Kastamonu ve Bartın'da sağanak
﻿Kastamonu ve Bartın'da sağanak
﻿Kastamonu ve Bartın'da sağanak
﻿Konyaspor deplasmanda Giresunspor'u mağlup etti
﻿Konyaspor deplasmanda Giresunspor'u mağlup etti
﻿Konyaspor deplasmanda Giresunspor'u mağlup etti
﻿HDP'li Semra Güzel tutuklandı
﻿HDP'li Semra Güzel tutuklandı
﻿HDP'li Semra Güzel tutuklandı
﻿Başakşehir Alanya karşısında üç puanı iki golle aldı
﻿Başakşehir Alanya karşısında üç puanı iki golle aldı
﻿Başakşehir Alanya karşısında üç puanı iki golle aldı
﻿ABD'de orman yangını
﻿ABD'de orman yangını
﻿ABD'de orman yangını
﻿Bakan Koca'dan TUS uyarısı
﻿Bakan Koca'dan TUS uyarısı
﻿Bakan Koca'dan TUS uyarısı
﻿Kastamonu’da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti
﻿Kastamonu’da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti
﻿Kastamonu’da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti
﻿Türkiye, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine 40 araç bağışladı
﻿Türkiye, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine 40 araç bağışladı
﻿Türkiye, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine 40 araç bağışladı
﻿Cadı Kovucu ağacı çiçeğinin faydaları
﻿Cadı Kovucu ağacı çiçeğinin faydaları
﻿Cadı Kovucu ağacı çiçeğinin faydaları
﻿İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
﻿İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
﻿İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.