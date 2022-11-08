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14 çuval fındık ile 2 çuval ceviz çalan 3 zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fındık ve ceviz çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 17:48
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Kastamonu'da 14 çuval fındık ile 2 çuval ceviz çalan 3 zanlı tutuklandı

14 çuval fındık ile 2 çuval ceviz çalan 3 zanlı tutuklandı
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İlçeye bağlı Yalçın köyünde 14 çuval fındık ile 2 çuval cevizi çalınan M.A. (60) ve A.K. (75), jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları çalışmada hırsızlığı Ü.O, B.Y. ve M.A'nın gerçekleştirdiğini, çaldıkları ürünleri ise sattıklarını belirledi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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Nesrin Kurnaz
8.11.2022 18:09
Benim de yasantimdan çaldılar,onları niye tutuklamiyorlar?  
 
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