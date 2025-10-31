Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu yıl 38'incisi yapılan Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kurs Kapanış töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Vali Yardımcısı Aydın Ünal, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi ile çok sayıda davetli ile aileler katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından mehteran takımı gösterisini sundu. 38'inci dönem birincisi Burak Aslan tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

"MENFAATİNİZİ GÖREVİNİZİN ÖNÜNE GEÇİRMEYİN"

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, "Halen huzurunuzda adeta çelikten bir kale gibi duran bu evlatlarımız her türlü suç örgütü ve şer odağı ile mücadele eden jandarma teşkilatı ve sahil güvenlik teşkilatının bir mensubu olacaklardır. Kahraman uzman erbaşlarımız yurdumuzun her köşesinde omuz omuza büyük bir heyecanla kamu düzenini sağlamak maksadıyla kanı ve canıyla mücadele edecektir" dedi.

Tanrıverdi, "Değerli aileler, büyük fedakarlıklarla yetiştirip bize emanet ettiğiniz evlatlarınız aldığı zorlu eğitimi bugün başarıyla tamamlamışlardır, sizleri kutluyorum. Burada temel kolluk konularının yanında milli, ahlaki ve insani değerlerine bağlı, hukuk ve insan haklarına bağlı, birer uzman erbaş olarak yetiştiğinize inanıyorum. Burada kazandığınız yetenekler ve değerler başarıyla görevinizi icra etmenizi sağlayacaktır. Mesleğinizi çok seviniz, hiçbir şahsi menfaatinizi görevinizin önüne geçirmeyin. Silahımızı sırdaş, silah arkadaşını kardeş, vatan toprağını şehitlerimizin emaneti bilen, kahramanlarımızı arasına katılmanızın manevi hazzı içerisindeyiz" diye konuştu.

"CANLARINI VERMEYE HAZIR"

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç da, "Kahraman komandolarımız, 26 haftalık uzman erbaş komando temel kursunu başarıyla tamamladınız. Yüce ulusumuzun engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, kahraman jandarma teşkilatında ve sahil güvenlik komutanlığında görev yapmaya hak kazandınız. Vatan bizler için hiçbir şeyle değişilmeyecek kadar kutsal bir varlıktır. Bugün hür ve bağımsız olarak yaşadığımız ve uğrunda büyük bedeller ödediğimiz aziz vatanımız ile göklerde dalgalanan şanlı al bayrağımız, şehitlerimiz ve gazilerimizin bize bıraktıkları kutsal bir emanettir. Tarihten bugüne mukaddes vatan toprakları söz konusu olduğunda canını vermekten çekinmeyen Jandarma Genel Komutanlığı ve sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin asla mukayese edilemeyecek yücelikteki vatan sevgisinin erişilmez. Kahraman ruhunun sarsılmaz mücadele azminin ve asil karakterinin bundan sonra sizlerle daha da yükseleceğine bize bırakılan bu kutsal emanetlere sahip çıkmak için canınızı seve seve feda edeceğinize inancım tamdır" dedi.

Ailelere de seslenen Kılıç, "Gözünüzden sakınarak gönderdiğiniz evlatlarınız zorlu bir eğitim dönemini başarıyla tamamlayarak teşkilatımıza katılmaya hak kazanmışlardır. Onlar ile ne kadar övünseniz azdır. Böyle evlatlar yetiştirmiş olduğunuz için hepinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda yüreği vatan ve millet sevgisi ile dolu, vatana hizmet için can atan ve tarihin haklı gururuyla dimdik duran kahraman komandolarımız, yurt içi ve yurt dışında verilecek her türlü görev için vatan ve millet uğruna seve seve canlarını vermeye hazırdır. Bizlere inanın ve güvenin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren kursiyerlere belgeleri ve hediyeleri verildi. Daha sonra mezun olan kursiyerler tarafından komando andı okundu.

Törende uzman erbaşlar tarafından köpek unsuru, tüfekli hareketler ve yakın dövüş gösterisi, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Ardından uzman erbaşlar tarafından kuleden iniş yapıldı. Kuleden iniş yapan komandolar, açtıkları Türk bayrağı ile davetlilerden büyük alkış aldı. Törende helikopter ile de gösteri yapıldı. Helikopterden sarkan komandolar, Türk bayrağı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da resminin olduğu bayrakları açarak sundukları gösteri, büyük beğeni topladı.

Son olarak yemin eden komandolar, tören geçişinin ardından aileleriyle bir araya gelerek özlem giderdi. Törenin sonunda yeni görev yerlerine giden uzman erbaşlar için dua edildi.