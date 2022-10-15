15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kastamonu'da 3 ev cayır cayır yandı. Bir kadın balkondan atladı  

Kastamonu'da 3 ev cayır cayır yandı. Bir kadın balkondan atladı  

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bir köyde çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi. Yangında bir kadın, alevlerden kurtulmak için balkondan atlayarak yaralandı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 12:02
Takip Et

Kastamonu'da 3 ev cayır cayır yandı. Bir kadın balkondan atladı  

Kastamonu'da 3 ev cayır cayır yandı. Bir kadın balkondan atladı  
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi Sümenler köyünde meydana geldi. Emine Aslan’ın yaşadığı evin alt katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. 

Yangın sırasında uyuyan Emine Aslan, alevleri fark edince evden çıkmaya çalıştı. Evin girişini saran alevler sebebiyle kapıdan çıkamayan Arslan, balkondan atladı. Balkondan düşerek yaralanan Aslan, bağırarak komşularından yardım istedi.

KÖYLÜLER MÜDAHALE ETTİ

Daha sonra yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek, köy derneğine ait traktör ve 3 yangın söndürme tankeri ile alevlere müdahale etti. Köylülerin müdahalesi ile yangının büyümesi kısmen engellendi. 

Rüzgarın etkisi ile yangın, Mustafa Çimşir ve Rıza Subaşı’nın da evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

3 EV KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında 3 ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Balkondan atlayarak yaralanan Emine Aslan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Burada ilk müdahalesi yapılan ilk müdahalenin ardından Aslan, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aslan’ın hayati tehlikesinin oluğu öğrenildi.

"BÜYÜMESİNİ ÖNLEDİK"

Yangına ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını söyleyen Sümenler Köyü Derneği Başkanı Sadettin Şimşir, “İlk yangına müdahaleyi derneğimizin kendi traktörü ve üç adet yangın tankeriyle yaptık. Yanmaya başlayan bir ev ve ambara su tuttuk. Köylülerimizin yoğun çabalarıyla yangının büyümesini önledik. Daha sonra Pınarbaşı ilçesinden itfaiye aracı geldi. Köyümüzün ilçeye uzak olması sebebiyle ilk müdahalemiz önemliydi” dedi.

Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
1
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
2
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
3
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Motorine yine zam geldi
4
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
5
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
6
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
7
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 11 kişiye operasyon
﻿İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 11 kişiye operasyon
﻿İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 11 kişiye operasyon
﻿Yoldan çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Yoldan çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Yoldan çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor
﻿Fransa'da hayatı felç eden akaryakıt grevlerine devam kararı çıktı
﻿Fransa'da hayatı felç eden akaryakıt grevlerine devam kararı çıktı
﻿Fransa'da hayatı felç eden akaryakıt grevlerine devam kararı çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.