Kastamonu’da 4 iş yerini kurşunlayan şahıslar polisten kaçamadı

Kastamonu il merkezinde, 18 Ekim'de Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde, 20 Ekim'de Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda ve 22 Ekim'de Eski Belediye Caddesi ile Akmescit Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinin kurşunlanması üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, olayların faillerinin kimlikleri tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, M.C.G., O.G., U.T., P.S., Y.İ.Ç., M.M.H., E.Ş., S.G., M.G., F.K. ve K.H. isimli 11 şahıs gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 28 adet fişek ve 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.C.G., O.G., U.T., P.S., Y.İ.Ç., M.M.H., E.Ş., S.G. ve M.G., "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla tutuklanırken, F.K. ve K.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olay, Kastamonu'da güvenlik güçlerinin suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu tür olayların önlenmesi için toplumun bilinçlendirilmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.