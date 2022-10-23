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Akılalmaz olay! Çarptığı motosiklet sürücüsünü bıçakladı

Kastamonu’da seyir halindeki motosiklete çarparak önce sürücüsünü düşürdü ardından bıçakladı. Emniyet ekipleri tarafından yakalanan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Bıçaklanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılarak, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 15:28
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Kastamonu'da akılalmaz olay! Çarptığı motosiklet sürücüsünü bıçakladı

Akılalmaz olay! Çarptığı motosiklet sürücüsünü bıçakladı
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İHA

Olay, Kastamonu Cebrail Mahallesi Uzun Sokak'ta meydana geldi. O.M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, T.S.'nin kullandığı motosiklete arkadan çarparak park halindeki araçların arasına sıkıştırdı. Daha sonra aracından inen O.M., yere düşen ve aracın altında sıkışan T.S.’yi darp edip bıçakladı. T.S. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.S., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


SALDIRGAN KISA SÜRE İÇİNDE YAKALANDI
Otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan O.M. ise, Kastamonu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İki şahıs arasında daha önceden husumet olduğu iddia edilirken, olayda park halindeki üç araçta hasar meydana geldi.


OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde arkadan gelen otomobilin motosiklete çarparak park halindeki araçların arasına sıkıştırdığı görülüyor. Bir süre sonra otomobil, olay yerinden uzaklaşıyor.

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