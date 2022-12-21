﻿Apartmanın çatı katında yangın paniği

Atatürk bulvarındaki bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmandakilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Çatalzeytin Abana ve Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında apartmanının 4. katındaki daireler ile çatı katı kullanılmaz hale geldi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor. (AA)