Kastamonu’da aranan 78 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Kastamonu’da aranan 78 kişi yakalandı
Kastamonu’da haklarında arama kaydı bulunan 78 kişi, jandarma ekiplerince yakalandığı aktarıldı. Yakalanan şahıslardan 7’si tutuklandığı ifade edildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından 1-14 Nisan tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 78 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Yakalanan kişilere "mala zarar verme" suçundan 16 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö.
"hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan M.A.
5 ayrı suçtan 4 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.T.
"hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Y.P.
"silahla tehdit" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan E.K.
"hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan S.Ç. ve
"dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan R.Ş. tutuklandı.

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