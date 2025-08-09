Kastamonu’da aynı bölgede ikinci orman yangını: 5 samanlık küle döndü



Olay, Kastamonu’nun Şenpazar ilçesin Kalaycı köyü Uluyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle mevkiinde bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz tespit edilemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde soğutma çalışmaları devam ederken tekrar yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mezarlığın bulunduğu alandaki ağaçlara sıçradı. Bölgeye Şenpazar, Cide ve Azdavay ilçelerinden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çıkan iki yangında 5 ahşap samanlığın yandığı bilgisine ulaşıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.