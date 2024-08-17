Kastamonu’da batan geminin kaptanı Bartın’da aranıyor

Kaynak: DHA
Kastamonu’da batan geminin kaptanı Bartın’da aranıyor

Kastamonu’nun Cide ilçesinde geçtiğimiz günlerde batan tekneden 3 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Batan teknenin kaptanını bulmak için Bartın’da arama çalışması başlatıldı.

Öztürk Kürelioğlu’nun kaptanlığını yaptığı 'Maviş' isimli gezi teknesi Kastamonu’nun Cide ilçesindeki Gideros Koyu açıklarında su alarak battı. Teknede bulunan 6 kişiden Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, bölgede bulunan balıkçı teknesindeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kaptan Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan ise denizde kayboldu. AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

DÜN 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dün arama çalışmalarının 5’inci gününde Gideros Koyu'nun 1,5 mil açığında denizin dibinde Esmanur Gürcan ile Hülya Mütevelli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler sudan çıkarıldıktan sonra morga götürüldü. Hülya Mütevelli’nin bugün Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Mütevelli köyünde, Esmanur Gürcan ise Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Sirke köyünde defnedileceği öğrenildi.

EKİPLER KUMSALDA DÜRBÜNLE DENİZ ÜZERİNİ İZLEDİ

Tekne sahibi ve kaptanı Öztürk Kürelioğlu’nun sürüklenmiş olabileceği ihtimaline karşı Gideros Koyu’na 5 kilometre uzaklıkta bulanan Bartın’ın Kurucaşile ilçesi Kapısuyu ve Gökçekale sahilinde de arama çalışmalarına başlandı. Samsun AFAD ekipleri, kıyıdan dürbünle deniz yüzeyini taradı. Teknenin battığı bölgede de havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor.

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