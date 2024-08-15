Kastamonu'da batan tekne için arama çalışmaları zorlu şartlarda devam ediyor

Gideros Koyu'nun 2 mil açığında meydana gelen kazada, tekne kaptanı Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın kaybolması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden gelen 6 dalgıç polis ile Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis kontrol botu ve 4 gemi personeli, sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazları (ROV) ile arama çalışmalarına katılıyor. AFAD ekipleri ise dron ile havadan arama yapıyor. Ancak rüzgar ve dalgalar, çalışmaların ilerlemesini zorlaştırıyor.

Zaman zaman ara verilen çalışmalara helikopterler de destek veriyor. Şu ana kadar kayıp kişilere dair herhangi bir iz bulunamadı.

Tekne batmadan hemen önce, 6 kişiden 2'sinin Gideros Koyu'ndaki bir restorana geldiğini gösteren güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, bir kadın ve bir erkeğin restoranın lavabosunu kullandıktan 4 dakika sonra ayrıldıkları görülüyor.

Restoran sahibi İlyas Uçkan, "Olaydan önce kısa bir süre burada bulundular. Tuvaleti kullandılar ve sonra tekrar aynı tekneye döndüler. Ben de balığa giderken onlarla yolda karşılaştım." dedi.

11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir sebeple batmıştı. Denizden gelen sesler üzerine yakındaki bir balıkçı teknesi, 3 kişiyi kurtarmış, kaybolan 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.