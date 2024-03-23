Kastamonu’da bir acayip olay. Mezarlıktaki ağaçtan çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Kastamonu merkezde yağış sonrasında ilginç bir durumla karşılaştı. Vatandaşlar, Şeyh Şabanı Veli Caddesi üzerinde mezarların bulunduğu alanda sabah saatlerinde bir çam ağacından duman çıktığını gördü

Kastamonu yerel basınından Açıksöz gazetesinde yer alan habere göre, yaşanan bu olay sonrasında ağacın yanına giden vatandaşlar ağacın yandığını düşündü ancak ağaçta sıcaklık da olmadığını fark etti.

Ağacın yandığını düşünen vatandaşlar, yaklaştıklarında ağaçtan duman değil buhar çıktığını gördü. Vatandaşlar ağacı uzun süre inceledi.