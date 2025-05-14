Kastamonu’da demir yüklü TIR devrildi

Kaynak: İHA
Kastamonu’da demir yüklü TIR devrildi

Kastamonu'da kavşakta demir yüklü TIR devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Samsun'a demir taşıyan, Murat H. idaresindeki 80 ACH 683 plakalı Iveco marka TIR, kavşakta devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

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Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Dorsedeki demirler iş makinesi ile kaldırılırken TIR'ın da kaldırılması için vinçle çalışma başlatıldı.

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Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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