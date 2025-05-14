Kastamonu’da demir yüklü TIR devrildi

Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Samsun'a demir taşıyan, Murat H. idaresindeki 80 ACH 683 plakalı Iveco marka TIR, kavşakta devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

​​​​​​​

Dorsedeki demirler iş makinesi ile kaldırılırken TIR'ın da kaldırılması için vinçle çalışma başlatıldı.

​​​​​​​

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.