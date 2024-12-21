Kastamonu'da denize düşen karacaya yardım eli

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahil bölgesinden geçen vatandaşlar, bir karacanın denizde yüzdüğünü fark etti. Vatandaşlar durumu Cide Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Cide Belediyesi ekipleri, Karayolları ekipleri ile birlikte denize düşen karacayı kurtararak karaya çıkarttı.

Ekipler daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler tarafından alınan karacanın yapılacak sağlık kontrolünün ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.