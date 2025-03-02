Kastamonu’da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan minibüs şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu Doğu Çevreyolu Örencik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Mehmet Akif K. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı.

Yol kenarındaki ağaca çarpan minibüs devrildi. Kazada sürücü ile aynı aileden Lütfi K. ve Hanife K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili araştırma başlattı.

Kastamonu’da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Kastamonu’da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Kastamonu’da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Kastamonu’da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Kastamonu’da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

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