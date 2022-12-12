Kastamonu'da devrilen otomobildeki astsubay yaralandı

Jandarma Astsubay Çavuş H.Y. yönetimindeki 06 AL 1171 plakalı otomobil, Aşağıdiphan mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü H.Y. yaralandı.
H.Y. 112 Acil Servis ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (AA)
Jandarma Astsubay Çavuş H.Y. yönetimindeki 06 AL 1171 plakalı otomobil, Aşağıdiphan mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü H.Y. yaralandı.
H.Y. 112 Acil Servis ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (AA)
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