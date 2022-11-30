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Ekmek dağıtım aracından neler neler çıktı

Kastamonu'da düzenlenen operasyonda ekmek dağıtım aracında uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 15:16
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Kastamonu'da ekmek dağıtım aracından neler neler çıktı

Ekmek dağıtım aracından neler neler çıktı
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AA'da yer alan haberde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında S.K. (54) F.Ç. (48) ve Ö.K'nin (44) uyuşturucu temin ve satışı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve ekmek dağıtımında kullanılan araçlarında yapılan aramada, 360 sentetik ecza hap, 25 gram skunk, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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