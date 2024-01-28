Kastamonu'da etkili olan kar yağışı şehri etkisi altına aldı. 177 köy yolu kapandı

Kaynak: İHA
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı şehri etkisi altına aldı. 177 köy yolu kapandı
Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı etkili oldu. 177 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün uyarılarda bulunduğu Kastamonu'da dün itibari ile kar yağışı etkili olmaya başladı. İl merkezinde de ara ara etkisini gösteren kar yağışı yüksek rakımlı alanlarda yoğun bir şekilde yağmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Kastamonu-Cide karayolu Dağlıbaşı mevkiinde sürücüler hızlarını düşürerek ilerliyor.

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177 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle dün sabah saatlerinde, 161 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan 161 köy yolundan 67'si ulaşıma tekrar açıldı. Bugün de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy sayısı 177'ye çıktı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolu kapanan köylere ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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