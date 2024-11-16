Kastamonu’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu Taşköprü'de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Çetmi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. (64) yönetimindeki 37 AH 648 plakalı otomobil ile Bayram G. (64) idaresindeki 37 LJ 504 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 37 AH 648 plakalı otomobil, şarampolde ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile Hediye G. (66) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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