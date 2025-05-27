Kastamonu'da fırtına, elektrik tellerini kopardı, binanın çatısını uçurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da fırtına, elektrik tellerini kopardı, binanın çatısını uçurdu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle elektrik telleri koparken, bir binanın çatısı uçtu.


Meteoroloji'nin fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu'da sağanak ile birlikte kuvvetli rüzgar etkili oldu. Tosya ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle Bahçelievler ve Dilküşa mahallelerinde elektrik telleri koptu. Elektrik tellerinin kopması sebebiyle ilçede elektrik kesintisi yaşandı.


Tosya’da etkili olan bu sert hava olayının ardından ekipler, arıza giderme ve hasar tespiti için sahaya çıktı. Fırtına sebebiyle bir binanın uçan çatısı yola düştü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. Rüzgar sebebiyle bir iş yerinin camları ise zarar gördü.

Son Haberler
Özgür Özel'den Erdoğan'a canlı yayında yanıt! 'Ben ona bir ahtapot göstereceğim'
Özgür Özel'den Erdoğan'a canlı yayında yanıt! 'Ben ona bir ahtapot göstereceğim'
Konuşmayı Çok Seven 4 Burç: Onlar Asla Sessiz Kalmıyorlar! Çeneleri Çok Düşük
Konuşmayı Çok Seven 4 Burç: Onlar Asla Sessiz Kalmıyorlar! Çeneleri Çok Düşük
Odada gizli kamera olduğunu nasıl anlarız?
Odada gizli kamera olduğunu nasıl anlarız?
Kastamonu'da fırtına, elektrik tellerini kopardı, binanın çatısını uçurdu
Kastamonu'da fırtına, elektrik tellerini kopardı, binanın çatısını uçurdu
Husumetlisini kıraathanede pompalı tüfekle vurdu
Husumetlisini kıraathanede pompalı tüfekle vurdu