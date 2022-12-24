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Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli

Kastamonu ile İstanbul arasında yapılması planlanan uçak seferleri, sis nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 18:29
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Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli

Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
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Kastamonu Havalimanı çevresinde sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Bu nedenle Kastamonu ile İstanbul arasında yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. (AA)

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