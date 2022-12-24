Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli

Kastamonu Havalimanı çevresinde sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.
Bu nedenle Kastamonu ile İstanbul arasında yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Kastamonu Havalimanı çevresinde sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.
Bu nedenle Kastamonu ile İstanbul arasında yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
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