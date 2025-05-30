Kastamonu’da heyelan! Yol ulaşıma kapandı

Kastamonu'da meydana gelen heyelan sebebiyle Cide-İnebolu karayolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun Cide ve İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan karayolu, İlyasbey köyü mevkiinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım kapandı. Ekipler bölgede çalışma başlatırken, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ulaşım, küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden kullanılabilmekte olup, büyük araçlar için Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt yolundan alternatif güzergahtan sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.