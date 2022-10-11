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 Kastamonu’da iki katlı ahşap ev ve ahır yangında küle döndü 

Kastamonu’nun Daday ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile ahır küle döndü. Köylüler, yangın vanasıyla çıkan yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. 

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 19:13
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 Kastamonu’da iki katlı ahşap ev ve ahır yangında küle döndü 

 Kastamonu’da iki katlı ahşap ev ve ahır yangında küle döndü 
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Edinilen bilgiye göre, Daday’a bağlı Değirmencik Köyü Sarıcı Mahallesi'nde tek başına yaşayan Alzheimer hastası Hasan Demirci’ye ait evde, henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İki katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, hemen bitişiğinde bulunan ahıra da sıçradı. Yangını gören köylüler, köy meydanında bulunan yangın vanasıyla alevlere müdahale etti. Yangının büyümesini engelleyen köylüler, ardından olay yerine sevk edilen Daday, Eflani ve Pınarbaşı belediyeleri itfaiye ekipleri ile Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ekiplerine de yangını söndürmede destek verdi. Yangın, çevrede bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı ahşap ev ile ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. 

Daday’ın Değirmencik Köyü Muhtarı Yakup Demirci, "Mahallemizde 90 yaşlarında Alzheimer hastası ihtiyar bir amcamız oturuyordu. Yangının ne şekilde çıktığı ya da çıkarıldığını henüz bilmiyoruz. Şu anda iki katlı ev yandı kül oldu. Yanında ahşap ahır vardı, ona da alevler sardı, yandı. Kendi imkanlarımızla köyümüzde de bol su olması hasebiyle yangının diğer evreler sıçramasını önledik. Şu anda itfaiye ekipleri de geldi. Yangını söndürme çalışmaları daha yoğun başladı. Köyümüze geçmiş olsun” dedi. 

                             

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