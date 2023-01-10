Kastamonu'da yangın: 1 yaralı

AA'da yer alan habere göre, İsmailbey Mahallesi Nuhoğlu Sokak'ta Nazmiye Geçit'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu.

Dumandan etkilenen Nazmiye Geçit'e sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.