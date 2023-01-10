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Kastamonu'da iki katlı evde yangın

Kastamonu'da iki katlı evde çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 17:47
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Kastamonu'da iki katlı evde yangın

Kastamonu'da iki katlı evde yangın
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İsmailbey Mahallesi Nuhoğlu Sokak'ta Nazmiye Geçit'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu.

Dumandan etkilenen Nazmiye Geçit'e sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

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