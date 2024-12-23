Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ü. yönetimindeki 06 EJT 679 plakalı BMW marka otomobil ile E.H. yönetimindeki 37 KK 640 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobillerden biri beton direğe, diğeri ise ağaca çarparak durabildi. Kazada araçlardan bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici yardımı ile caddeden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.