Kastamonu’da kaçak define avcıları yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
Kastamonu’da kaçak define avcıları yakayı ele verdi

Kastamonu Tosya'da izinsiz kazı pan 4 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde izinsiz kazı pan 4 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Tosya ilçesinde S.K., E.G., T.U. ve Ş.B. isimli şahısların define bulmak için izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından şahısların arama yaptığı arazide yapılan araada 3 adet dedektör, 2 adet el dedektörü, 1 adet ruhsatsız kurusıkı yabanca ele geçirildi.

Ekipler tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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