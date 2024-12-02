Kastamonu'da kaçak kazı yapan 4 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 4 şahıs yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde izinsiz kazı pan 4 şahıs, yakalandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde izinsiz kazı pan 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Tosya ilçesinde S.K., E.G., T.U. ve Ş.B. isimli şahısların define bulmak için izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından şahısların arama yaptığı arazide yapılan araada 3 adet dedektör, 2 adet el dedektörü, 1 adet ruhsatsız kurusıkı yabanca ele geçirildi.

Ekipler tarafından 4 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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