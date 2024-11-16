Kastamonu'da KADES ile ihbarlar yüzde 200 arttı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde ilin güvenlik çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini bildirdi. Yılın ilk dokuz ayında bin 87 ihbara müdahale eden ekipler, bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12 bin 773 kişiye ulaştı. Vali Dallı, bu uygulamanın, kadına karşı ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik etkili bir araç olduğunu vurguladı.

Kastamonu Valiliği'nde yapılan Asayiş ve Huzur Toplantısı'nda konuşan Vali Dallı, güvenlik denetimlerinin artırılarak sürdürüleceğini belirtti. Kadınların güvenliğini sağlamak amacıyla KADES uygulamasının daha etkin hale getirildiğini ifade eden Dallı, aynı zamanda il genelinde denetimlerin ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Yılın başından bu yana geçen dönemde, KADES bilgilendirmelerinin büyük bir artış gösterdiğini dile getiren Dallı, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirtti. Ayrıca, Kastamonu'daki güvenli eğitim ortamları için 258 okulda 246 kolluk kuvvetinin görev yaptığını kaydetti.

Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmaları ile asayiş olaylarında önemli düşüşler sağlandığına dikkat çeken Vali Dallı, suç oranlarında genel bir azalma yaşandığını aktardı. Narkotik suçlarla mücadelede de 463 operasyon gerçekleştirildi ve uyuşturucuya karşı kararlı mücadele sürdürülecek.

Siber suçlarla mücadelede de başarılar elde ettiklerini ekleyen Dallı, toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında birçok etkinlik düzenlendiğini ve göçmen kaçakçılığı konusunda önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.