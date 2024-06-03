Kastamonu’da kahverengiye bürünen ormanlarla ilgili açıklama

Kaynak: İHA
Kastamonu’da kahverengiye bürünen ormanlarla ilgili açıklama

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, bölgedeki ormanlarda yaşanan kahverengiye bürünme olayını açıkladı.

Sönmezoğlu, 12 Mayıs'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle ağaçların yapraklarının zarar gördüğünü ifade etti.

Küre Dağları Milli Parkı'nda yer alan Camili köyü yakınlarındaki 11 kilometrekarelik alanda, ilkbahar mevsimini andıran sonbahar manzaraları ortaya çıktı. Bölgedeki durumla ilgili konuşan Fahri Sönmezoğlu, soğuk havanın 12 Mayıs'ta mevsim normallerinin altına düşmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Sönmezoğlu, ağaçların tekrar yeşermesini beklediklerini vurgulayarak, "Ne yazık ki, geç don olayı ormanlarımızı olumsuz etkiledi. Özellikle ceviz ağaçlarını etkileyen don olayı, 12 Mayıs gecesi eksi 4, eksi 5 dereceye kadar ısıyı düşürerek, başta meşe olmak üzere kayın, gürgen ve ıhlamur ağaçlarının yapraklarını sararttı. Ancak Kastamonu ve çevresinde dondan etkilenen ağaçlar, Mayıs ayı içinde tekrar yeşerecek ve ormanlar eski sağlıklı görünümüne kavuşacaktır. Ormanlarımızın sağlığını yakından takip ediyoruz" dedi.

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