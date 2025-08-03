Kastamonu’da Karaçomak Barajı'nda acı olay

Kaynak: Haber Merkezi
Kastamonu’da Karaçomak Barajı'nda acı olay

Kastamonu-İhsangazi yolu üzerinde bulunan Karaçomak Barajı’nda serinlemek için suya giren 16 yaşındaki A.S., boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu / Yasemin Karacan

Kastamonu’da sıcak havadan bunalarak serinlemek isteyen 16 yaşındaki A.S., Karaçomak Barajı’nda boğularak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Kastamonu-İhsangazi yolu üzerinde bulunan baraj göletinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.S. isimli genç baraj göletine girdikten bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD arama kurtarma ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Kastamonu AFAD ekiplerinin su altı arama çalışmaları sonucunda A.S.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemenin ardından cenaze, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

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