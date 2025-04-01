Kastamonu’da katliam gibi kaza

Kaynak: İHA

Kastamonu’da Fiat-Tofaş marka araç ile Hyundai marka otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Korkunç kaza, Kastamonu’nun Küre ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu Ersizlerdere köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 58 DM 099 Hyundai marka otomobil ile 78 AT 751 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre, kazada araçlarda bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

22.jpg

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

22-001.jpg

Son Haberler
Haaland’ın forma giyemeyeceği maçlar ortaya çıktı: Guardiola kötü haberi duyurdu
Haaland’ın forma giyemeyeceği maçlar ortaya çıktı: Guardiola kötü haberi duyurdu
46 kaçak lastik botta yakalandı
46 kaçak lastik botta yakalandı
Edirne'de arkadaşını boğazından bıçakladı
Edirne'de arkadaşını boğazından bıçakladı
Saniyelerle kurtuldu: Fırtına kentte yaşamı olumsuz etkiliyor
Saniyelerle kurtuldu: Fırtına kentte yaşamı olumsuz etkiliyor
Ahırda 'akım' dehşeti: Onlarca büyükbaş hayvan akıma kapıldı, 4’ü telef oldu
Ahırda 'akım' dehşeti: Onlarca büyükbaş hayvan akıma kapıldı, 4’ü telef oldu