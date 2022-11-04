Kastamonu'da kayıp kişinin nehirde cesedi bulundu

(AA) - Akçasu Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Hüseyin Baş'tan haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ve köylülerin bulunması için çalışma başlattığı Baş'a ait araç Gökırmak Nehri kıyısında bulundu. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri nehirde Baş'ın cesedini buldu.
Nehirden çıkartılan ceset, Taşköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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