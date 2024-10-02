Kastamonu'da kayıp olarak aranıyordu! Bakın nasıl bulundu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kaybolan iki kişi, 5 saat sonra şarampole devrilmiş bir otomobilde yaralı olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Necati A. ve Remzi E.'den haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde İhsangazi Emniyet Amirliği'ne kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleri, kayıp vatandaşları bulmak için arama çalışması başlattı.

Aramalar devam ederken, Kuşçular Mahallesi'nde bir otomobilin şarampole yuvarlandığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kayıp olan Necati A. ve Remzi E.'yi yaralı halde buldu.

İlk müdahaleleri yapılan Necati A. ve Remzi E., hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.