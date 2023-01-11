Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı

İI Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı olan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.
"Hırsızlık" suçundan 19 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan F.Ç. Araç ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan S.U ise kent merkezinde yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (AA)
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