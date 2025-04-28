Kastamonu’da koku üzerine girilen evde yaşlı kadının cesedi bulundu

Kaynak: İHA

Kastamonu’da kötü kokuların gelmesi üzerine itfaiyenin yardımıyla girilen evde 85 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Olay, Budamış Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Şahizer Ergün’e ait apartman dairesinden kötü kokuların geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın 6. katındaki eve pencereyi kırarak girdi. İçeri giren ekipler, Şahizer Ergün’ün cansız bedeniyle karşılaştı.

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Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemenin ardından Ergün’ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ergün'ün evinin kapısında 22 Nisan'da bırakılan tebligatın bulunduğu ve yaşlı kadının o tarihten önce öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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