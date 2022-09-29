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Köylüler ormandan topladı. Kestanenin kilosu ıslık çaldırdı

Kastamonu’da vatandaşlar tarafından ormanlık alanda toplanan kestaneler, tezgahlarda yerini aldı. Kilogramı 50 TL'den satılmaya başlanan kestanenin fiyatının ilerleyen günlerde düşmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 17:01
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Kastamonu'da köylüler ormandan topladı. Kestanenin kilosu ıslık çaldırdı

Köylüler ormandan topladı. Kestanenin kilosu ıslık çaldırdı
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İHA'nın haberine göre, Kastamonu’da sezonunun başlaması ile birlikte semt pazarları ve marketlerde kestane satılmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından ormanlık alanlardan toplanan kestaneler, tezgahlarda yerini almaya başlandı. Kilogramı 50 TL’den satılmaya başlayan kestanenin fiyatının ilerleyen günlerde düşmesi bekleniyor.

Semt pazarında kestane satmaya başlayan esnaf Ayhan Köprülüoğlu, kestane bolluğunun yaşanmasını beklediklerini belirterek, “Bu sezonun ilk kestane mahsulü tezgahlarımızda yer aldı. Geçen sene kestane sezonumuz çok güzel geçmişti. Bu sene de inşallah iyi olur. Beklentilerimiz sezonun bol geçmesidir. Tezgahlarda ilk yerini kestanemizin 50 TL’den satışa sunuyoruz. Kestanemiz bollaştıkça da fiyatların 15 ile 20 TL arasında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Yeni mahsulümüz hayırlı olsun” dedi.

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