Kastamonu’da operasyon: 1 gözaltı

Kaynak: İHA
Kastamonu’da operasyon: 1 gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda 26 kök kenevir, 1 miktar esrar ve 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kastamonu'da bir kişinin yakalandığı uyuşturucu operasyonuna dair edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, tespiti yapılan bir şahsın evinde arama yapıldı.

Şahsın üstünde ve evinde yapılan aramalarda 284,16 gram esrar maddesi, 26 kök hint keneviri ile 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ekipler operasyonla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlattı.

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